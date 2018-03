Siracusa, furti in abitazioni e scuole: 2 arresti

Sarebbero, a vario titolo, autori di diversi furti messi a segno in abitazioni, sia in città che nelle zone balneari, e in scuole.

In due sono stati arrestati dalla Polizia ieri in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Siracusa: si tratta di Michael Perez, 22 anni e Stefano Fortezza, 35 anni, entrambi di Siracusa.

Fortezza è accusato, anche, di essersi introdotto all’interno di un istituito scolastico e di aver ispezionato le aule alla ricerca di oggetti da rubare. E' stato incastrato dalle immagini estrapolate dalla telecamera di videosorveglianza della scuola.

Nelle abitazioni dei due è stata trovata numerosa refurtiva, probabile provento dei furti perpetrati, sulla quale gli uomini delle Volanti stanno operando i necessari accertamenti.