Siracusa, entro giugno parte rifacimento Corso Umberto

Sono arrivati i fondi ed entro giugno dovrebbero partire i lavori di rifacimento del tratto di Corso Umberto, che dalla stazione degli autobus arriva a Piazzale Marconi. A darne notizia è il consigliere della circoscrizione Neapolis, Emiliano Bordone.

"A partire dal civico 150 - scrive - corso Umberto da anni ormai versa in uno stato pietoso e costringe i conducenti ad una serie di pericolosi slalom per evitare gli avvallamenti. Per questo, nel gennaio del 2017, quando abbiamo appreso che la Regione aveva stanziato la somma di 790 mila euro per la riqualificazione di via Crispi, abbiamo subito evidenziato che rifare via Crispi e lasciare allo sbando l’adiacente tratto di corso Umberto non sarebbe stata una scelta del tutto saggia".