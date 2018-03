La spiaggia di Vendicari tra le top 15 in Italia per l'estate 2018, in classifica solo un'altra meta siciliana

La spiaggia dorata di Vendicari tra le 15 più belle d'Italia per il 2018, scelte da Skyscanner.it, motore di ricerca viaggi.

Sono state premiate per pulizia, bellezza delle acque, unicità del paesaggio e ammirazione dei viaggiatori. Nella classifica trovano spazio mete nuove e destinazioni cult che accontentano tutti i gusti: si va dalle spiagge chilometriche a scogliere a picco sul mare, da riserve protette, come nel caso di Vendicari, a calette quasi selvagge.

Questa la descrizione che Skyscanner dà della spiaggia di Vendicari: “Una passerella di legno vi indicherà la strada verso il paradiso, invitandovi a lunghe passeggiate sulla spiaggia dorata, al cospetto dei resti di un'antica tonnara, di un isolotto e di una Torre Sveva baciata dal sole. In cielo il passaggio - di tanto in tanto - degli uccelli migratori, in acqua un tappeto di Posidonia oceanica e un colore che non ha nulla da invidiare a quello delle Maldive. Stiamo parlando di una delle spiagge siciliane più belle in assoluto, quella di Vendicari, situata nella zona sud dell'omonima Riserva: per raggiungerla entrate nell'oasi faunistica che si apre sulla strada provinciale SP19... Dopo una giornata di mare avrete il vostro bel da fare facendo da spola tra le bellezze isolane di Noto, la capitale del Barocco, e il delizioso borgo marinaro di Marzamemi”.

Tornando alla classifica generale la Sardegna fa la parte del leone con 4 spiagge, Sicilia a Calabria seguono con 2 spiagge ciascuna. L'altra destinazione siciliana è la Tonnara di Scopello, nel Trapanese.

Di seguito la top 15

1. Cala Monte Turno, Castiadas (CA) / Sardegna

2. Grotta della Poesia, Roca Vecchia (LE) / Puglia

3. Spiaggia di Michelino, Parghelia (VV) / Calabria

4. Tonnara di Scopello, Castellammare del Golfo (TP) / Sicilia

5. Capo Malfatano, Teulada (CA) / Sardegna

6. Spiaggia di Atrani (SA) / Campania

7. Portixeddu, Sant'Antioco (CI) / Sardegna

8. Spiaggia di Caminia, Stalettì (CZ) / Calabria

9. Spiaggia di Vendicari, Noto (SR) / Sicilia

10. Spiaggia di Masua, Iglesias (CI) / Sardegna

11. Spiaggia di Fegina, Monterosso al Mare (SP) / Liguria

12. Spiaggia dell'Angolo, Sperlonga (LT) / Lazio

13. Spiaggia di Montesilvano (PE) / Abruzzo

14. Spiaggia dei Frati, Numana (AN) / Marche

15. Cala del Gesso, Monte Argentario (GR) / Toscana