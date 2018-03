L'arte di Picasso a Noto, mercoledì l'inaugurazione della mostra

Sarà presentata alla stampa e inaugurata, mercoledì 27 marzo dopo le 12, la mostra "Picasso è Noto", allestita al primo piano del Convitto delle Arti Noto Museum.

Pablo Picasso, dopo quasi ottanta anni di attività creativa con il disegno, la scultura, l'incisione o l'illustrazione, così come nella pittura e nella ceramica, dimostrò di avere una dote speciale che lo ha reso unico nel corso della storia dell'Arte: la spontaneità del gesto.

Con questa virtù a volte in modo ambizioso e a volte invece con atteggiamento umile, attraverso la molteplicità delle discipline indagate, è stato capace di rompere con qualsiasi schema o tecnica e lo ha saputo fare con tutte le espressioni artistiche del suo tempo.

La mostra accoglie tutte le principali tecniche di Picasso per consentire al visitatore di fare un viaggio intenso nelle sue evoluzioni artistiche, disponendo di una fotografia completa dell'eclettismo del grande artista.