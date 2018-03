Pachino, una delegazione estone in visita a Marzamemi per studiare la pesca

Ieri mattina una delegazione estone del Flag Saaremaa è stata in visita a Marzamemi, frazione di Pachino, alla scoperta dei segreti della pesca.

La visita si inserisce nell'ambito della cooperazione transnazionale tra zone di pesca all'interno dell’UE finanziata dal Fondo Europeo degli Affari Marittimi e Pesca 2014-2020.

"Abbiamo fatto conoscere – hanno detto il vicesindaco Nicastro e il presidente Borgh – la storia del nostro antico borgo marinaro agli estoni che sono rimasti meravigliati dalle bellezze naturalistiche e architettoniche della tonnara e del centro storico. Una opportunità in più per mettere in mostra Marzamemi, già da qualche anno una delle mete turistiche italiane più importanti d’Europa".

La delegazione ha fatto tappa obbligatoria nei due storici stabilimenti ittici di Marzamemi e poi si è spostata a Portopalo, comune in cui ha sede il Gac “Dei due mari”. "Abbiamo fatto un sopralluogo – ha raccontato Ignaccolo – al porto peschereccio portopalese in cui la delegazione estone ha potuto osservare gli interventi finanziati in ambito portuale dal nostro Gac ed ha incontrato il presidente del Cogepa di Capo Passero-Siracusa, Lorenzo Taccone, che ha illustrato le politiche di gestione sostenibile della pesca adottate e le relative forme organizzative".