Pachino, non si fermano all'Alt: parte inseguimento dei Carabinieri, arrestati in due

Hanno evitato il posto di blocco e fatto resistenza a pubblico ufficiale Giovanni Di Mare, 18 anni, e Giorgio Di Mare, 20 anni, arrestati a Pachino dai Carabinieri la notte scorsa.

I militari hanno bloccato l'auto dei due i quali hanno poi cambiato direzione per sfuggire all'Alt.

Parte così un inseguimento per bloccare la fuga. Bloccati, i due sono stati accompagnati in caserma e tradotti ai domiciliari.