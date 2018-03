Lentini, a fuoco un locale in disuso: non si conoscono gli autori

E' partito a fuoco, durante la notte appena trascorso, un locali in disuso a Lentini, di proprietà di un operaio lentinese, 38enne, pregiudicato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno provocato il danneggiamento della saracinesca di accesso al locale e di una parete interna in cartongesso. Indagano i Carabinieri.