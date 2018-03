Rosolini, “sicurezza sul lavoro: un diritto di tutti un dovere comune”

“Sicurezza sul lavoro: un diritto di tutti un dovere comune” è stato questo il tema del Convegno - Dibattito organizzato dall’Amministrazione Comunale – Assessorato Sviluppo Economico che si è svolto ieri presso la Sala Cartia del Palazzo Municipale.

Il dato saliente emerso dal confronto è quello che in questo crescente periodo di crisi, le aziende si trovano ad un bivio: rimanere nella legalità o cercare di risparmiare in quelle che sembrano spese superflue spesso identificate nelle spese sulla prevenzione. I problemi che maggiormente vengono riscontrati dagli organi ispettivi riguardano il lavoro in nero, la caduta dall’alto, il rischio elettrico e il rischio di seppellimento. Inoltre è emersa una forte esigenza di comprendere il valore della formazione.

Presente anche il sindaco Corrado Calvo