L'Ortigia contro il Torino per continuare la corsa verso la Final six

L'Ortigia domani, nella piscina Zurria di Catania a partire dalle ore 13.30., contro Torino per continuare la corsa verso la Final six e dimenticare la partita d’andata pareggiata sotto la Mole.

L’Ortigia di Stefano Piccardo ha ultimato la preparazione in vista del match contro i piemontesi che, nel girone d’andata, imposero il pari ai biancoverdi.

"Quella partita l’abbiamo rivista tante volte mentalmente – ammette il tecnico siracusano – Loro fecero una grande prestazione e noi non fummo all’altezza. Adesso c’è voglia di rifarsi e continuare a mantenere la posizione acquisita in classifica". La squadra è tornata al completo soltanto ieri. Casasola e Lindhout, rientrati dai collegiali con le rispettive nazionali, si sono aggregati ai compagni.

Per il resto tutti a disposizione e pronti per affrontare Torino.

"Le assenze e qualche leggero affaticamento muscolare non ci hanno permesso di lavorare in gruppo – dice Stefano Piccardo – La squadra è però concentrata sul pezzo e c’è la giusta determinazione per far bene".