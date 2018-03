Siracusa, operazione antidroga in Ortigia: sotto assedio anche le tifoserie aretusee

Un controllo del territorio a fondo da parte della Polizia di Stato con il supporto dell'unità cinofila tutto incentrato nell'Isolotto di Ortigia.

A seguito di perquisizione domiciliare in un basso abbandonato, in vicolo dell'Ulivo, hanno trovato e sequestrato una pistola giocattolo modificata calibro 9, un revolver calibro 6,35 con relativo munizionamento, 42 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana e 3 di cocaina.

In un altro locale di Vicolo dell’Ulivo, anch’esso abbandonato, è stata trovata una carabina ad aria compressa con matricola alterata, un fucile storico ad avancarica a doppia canna, due scatole di proiettili calibro 7,65 e una balestra con freccia inserita. Sul materiale sono in corso gli accertamenti sulle armi sequestrate.

Nell'ambito della stessa operazione, in via Alagona, 22 anni, è stato trovato in possesso di tre dosi di hashish, segnalato all’Autorità Amministrativa competente.

Controllate anche le tifoserie più estreme aretusee in via dell’Ulivo, nelle quali sono state trovate tre dosi di hashish ed una di marijuana. A questo proposito è stato segnalato un giovane, 27 anni, per possesso di droga.