Siracusa, auto a fuoco in via Alaimo Da Lentini

A fuoco, intorno alle 5.30 di questa mattina, un'automobile parcheggiata in via Alaimo Da Lentini a Siracusa. Si tratta di una Ford Fiesta di proprietà di una donna di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme.

Le cause dell'incendio sono ancora da accertare, indaga la Polizia di Stato.