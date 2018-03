Siracusa, Asp: Vinciullo "via al finanziamento di tre progetti"

Sì al finanziamento regionale di tre progetti su 7 presentati dall'Asp di Siracusa. Ad annunciarlo è l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

Si tratta di

- Lavori di adeguamento del padiglione ex SPDC del P.O. Muscatello per insediamento Centro Salute Mentale in Augusta dell’importo complessivo di € 377.254,33;

- Acquisto di un ecografo per i] potenziamento dei consultori di Avola e Augusta dell’importo complessivo di € 244.000,00;

- Telemedicina delle strutture carcerarie e dei centri di prima accoglienza per immigrati-radiologia domiciliare dell’importo complessivo di € 488.000,00.