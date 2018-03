Serie C: l’Eurialo domani affronta il Militello, ultima in classifica

Una partita che non si può perdere, e allora avanti tutta verso la vittoria. Domani pomeriggio l'Eurialo dovrà affrontare alle 17, alla palestra “Pino Corso”, il Militello ultimo in classifica.

Dopo la vittoria all'andata, adesso non si può certo sbagliare questo colpo.

Le squadre giovanili intanto continuano la loro galoppata vincente nei tornei di categoria. L’under 18 ha chiuso a punteggio pieno il girone provinciale con 10 vittorie su 10 e 7 punti di vantaggio sull’Holimpia e ora si prepara ad affrontare la seconda fase, mentre la seconda squadra, nella stessa categoria, ha battuto 3-2 la l’Antares Ragusa, secondo in classifica, chiudendo in crescendo il suo girone. Continua a mietere successi anche l’under 16, che ha superato mercoledì in trasferta il Ragusa nella gara di andata delle semifinali inteprovinciali con un netto 3-0. Le siracusane hanno vinto con parziali di 25-14, 25-20 e 25-16, palesando la loro superiorità contro una squadra che ha cercato comunque di metterle in difficoltà.