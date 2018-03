Favoreggiamento immigrazione clandestina, 4 arresti ad Agrigento

Un gruppo criminalità dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale è stato scoperto dai carabinieri di Agrigento. In manette sono finiti 4 trafficanti di esseri umani. Le indagini hanno documentato le traversate attuate con potenti motoscafi che, dalle spiagge di Al Huwariyah in Tunisia (punto più vicino alle coste italiane), raggiungevano il litorale trapanese (in particolare Marsala o Mazara del Vallo), percorrendo in media circa 100 miglia marine. Il blitz, ordinato dalla Procura di Marsala con il nome in codice “Caronte”, è stato portato a termine all’alba di oggi da circa 70 Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento tra Menfi (AG), Sambuca di Sicilia (AG), Marsala, Santa Margherita di Belice (AG) e Cesena.