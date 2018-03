Turismo culturale lento a decollare, Siracusa terzo sito più visitato della Sicilia

Siracusa è il terzo sito più visitato della Sicilia in termini di turismo culturale. Il dato emerge da un lavoro di rielaborazione dei numeri di presenze per l'anno 2017 in Sicilia, pubblicato questa mattina sulle pagine del Quotidiano di Sicilia.

Per la prima volta la Valle dei Tempi ad Agrigento si posiziona al primo posto, superando così la tanto ambita Taormina. La Valle dei templi ha contato 867.833 visitatori, mentre il Teatro antico di Taormina 809.905 presenze. Significativi anche gli incassi: Agrigento con 6.056.931 euro mentre Taormina con 6.196.520 euro.

Tornando in casa nostra, il parco archeologico di Neapolis e Orecchio di Dionisio chiude il 2017 con 649.419 visitatori e 4 milioni e 648mila euro di incassi. Il museo archeologico Paolo Orsi si ferma a 43.286 visitatori e 57.274 euro di incassi.

Bisogna dire che attualmente la gestione dei siti aretusei è in mano alla Regione Siciliana, vincolo spesso per il comune. Allo stesso modo, in tempi recenti, la Valle dei templi ha ottenuto l'autonomia, e appunto nel 2017 è riuscita a trionfare.