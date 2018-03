Siracusa, piscina inibita fino ad arrivo controanalisi Asp

La piscina della Cittadella dello sport di Siracusa inibita all'utilizzo fino a quando non arriveranno le controanalisi dell'Asp.

Questo il contenuto di una lettera con la quale il Comune, attraverso la dirigente di settore, invita in autotutela la società a sospendere l'uso della vasca olimpionica. L'ente gestore ha deciso di attenersi alla disposizione. Si tratta della seconda inibizione disposta dagli organi competenti che questa volta, però, vieta qualsiasi tipo di attività, sia amatoriale che agonistica.

Intanto, in considerazione della partita casalinga di pallanuoto contro il Torino, in programma alla Caldarella per sabato prossimo, pare che la società sia orientata verso la richiesta di una deroga.