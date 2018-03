Canicattini Bagni, a fuoco la casa di Paolo Cugno: pare incendio doloso

Tanto dolore e tanta rabbia che forse oggi era più insopportabile del solito ed è sfociata in un atto di violenza. E' partita a fuoco, questo pomeriggio, la casa dei genitori di Paolo Cugno in via Roma a Canicattini Bagni, appena poco prima del passaggio del corteo funebre per i funerali di Laura Petrolito, assassinata dall'uomo che diceva di amarla.

Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. Secondo una prima ricostruzione, pare che sia stata lanciata una bottiglia incendiaria nel retro della palazzina.