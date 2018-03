Canicattini Bagni, l'ultimo saluto a Laura Petrolito: la città piange la sua figlia più sfortunata. VIDEO

Canicattini ha vissuto con grande dignità il giorno del grande dolore per i funerali di Laura Petrolito, uccisa nella notte tra sabato e domenica scorsi dal compagno Paolo Cugno. La Chiesa madre era gremita e molta gente, che non ha trovato posto all'interno, ha atteso fuori, nonostante il vento e una pioggerellina fine, l'uscita del feretro per l'ultimo saluto.



In prima fila il padre di Laura, Andrea, che durante le esequie ha pure accusato un malore e che è stato circondato dall'affetto dei suoi familiari. Ad officiare la celebrazione l'arcivescovo di Siracusa Mons. Salvatore Pappalardo, che ha invocato il Signore "perché accolga Laura in paradiso, susciti il vero pentimento nell'animo di colui che si è macchiato del delitto e il perdono in tutti gli altri". Presenti il prefetto Castaldo, il comandante provinciale dei Carabinieri, Grasso, il sindaco di Canicattini Bagni, Miceli, il presidente del Consiglio Comunale, Amenta, la giunta comunale, il vicesindaco Domenico Mignosa, che è anche avvocato della famiglia della vittima. Alla fine della cerimonia funebre un lungo e commosso applauso ha accolto fuori dalla chiesa il feretro di Laura, salutata dal lancio di palloncini a forma di cuore bianchi e rossi con su scritti messaggi di affetto e di dolore.