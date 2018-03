Siracusa, l'ex assessore Scrofani annuncia il suo sostegno a Ezechia Paolo Reale

Aveva già annunciato il suo impegno per le prossime elezioni amministrative, e aveva già detto di star lavorando a due liste civiche "Cantiere Siracusa" e "Forza Siracusa". Adesso, però, Gianluca Scrofani (ex assessore) ha annunciato il suo sostegno alla candidatura di Ezechia Paolo Reale con la lista civica Progetto Siracusa. Per nulla una sorpresa, ma comunque oggi l'annuncio ufficiale.

Da centrista, Scrofani è stato molto vicino all'area Garozzo, dalla quale però pare che se ne sia distaccato per rifugiarsi al contrario nel centrodestra siracusano (fatto rafforzato dal nome Forza Siracusa con chiaro riferimento a Forza Italia).

"Il patrimonio civico che si sta unendo, in queste settimane, a Paolo Reale è una base forte e concreta che avvantaggia la riflessione di fare quadrato. - commenta Scrofani - Lavoriamo quindi sulla definizione del programma con il contributo di tutti e affidiamolo agli elettori prima possibile, per dare loro la possibilità di apprezzarlo e condividerlo".