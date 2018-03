Siracusa, lunedì riprendono i lavori in via Madonie

Ripartono lunedi prossimo gli interventi in via Madonie, al Villaggio Miano. Sarà rifatto il manto stradale dopo i recenti lavori per lo smaltimento delle acque piovane. nel tratto di via Madonie, dall’incrocio con via Monti Erei all’incrocio con il viale Epipoli.

A darne notizia è il consigliere comunale Alberto Palestro.

In quel tratto da lunedì 26 a mercoledì 28 marzo sarà interdetta la circolazione veicolare. Contestualmente saranno completati i lavori di collegamento del collettore installato in via Madonie con il Canale di gronda che consentirà un deflusso più veloce delle acque piovane.

In dirittura di arrivo anche la pavimentazione del tratto cittadino di viale Epipoli, nella parte che interessa il Villaggio Miano.