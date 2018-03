Siracusa, studiare e giocare a calcio negli Usa è possibile con College Life Italia

Studiare all'estero con lo sport adesso è possibile. Il 9 aprile a Siracusa si terranno le prime selezioni siciliane di College Life Italia, società che aiuta giovani atleti Italiani a studiare negli Usa tramite borse di studio nello sport.

"Una grande opportunità per conseguire la Laurea, continuando la carriera sportiva" - spiega Il co-fondatore di College Life Italia, Lucas De Rossi - "Che il Made in Italy sia molto apprezzato dagli americani è cosa nota, ma poco si sa ancora dei tanti ragazzi, che inseguono l'idea di affermarsi nello sport a stelle e strisce, conseguendo contemporaneamente una laurea di prestigio. College Life Italia è un'associazione che offre l'opportunità ad atleti italiani di ottenere borse di studio sportive per frequentare le migliori Università americane, permettendo agli atleti-studenti italiani, di accedere ai College con rette spesso inaccessibili, proseguendo la duplice carriera sportiva e accademica. Un'esperienza che accomuna non solo calciatori, ma anche giocatori di basket, volley e altre quindici discipline, pronti a fare le valigie per misurarsi con due sfide: quella sul campo e quella sui banchi universitari di tutti gli Stati Uniti".

L'ambizioso obiettivo - grazie alla selezione di Siracusa del 9 Aprile - è quello di portare gli studenti-atleti siciliani in Usa nel prossimo anno accademico ed assisterli e seguirli durante tutto il loro percorso accademico e sportivo. La registrazione per le selezioni del 9 aprile a Siracusa, è su: www.collegelifeitalia.com.