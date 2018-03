Noto, mostra “Passio Domini” dal 24 marzo all'8 aprile

Sarà inaugurata dal Vescovo di Noto Mons. Antonio Staglianò, sabato 24 Marzo alle 17.30, nella Sala Polifunzionale della Biblioteca Diocesana del Seminario Vescovile di Noto, la Mostra dal titolo “Passio Domini”, realizzata in sinergia con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

Nel percorso espositivo, che resterà fruibile fino a domenica 8 aprile, sarà possibile ammirare alcuni dei preziosi volumi posseduti dalla Biblioteca del Seminario Vescovile. Si tratta di edizioni, riccamente illustrate, datate tra il XVI e XX secolo che ripercorrono i momenti salienti della Passione di Cristo.

L’esposizione è arricchita dall’istallazione di una Via Crucis dipinta, il cui commento teologico è stato curato da Mons. Staglianò, e saranno presentati inoltre una serie di oggetti simbolici della Settimana Santa.

La Mostra è inserita nel percorso del Museo Diffuso - Diocesi di Noto a cura della Coop. Etica OQDANY, che garantirà visite guidate su prenotazioni.