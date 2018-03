Siracusa, guida contro le truffe agli anziani

Si presenta alla porta della vittima come avvocato, parlando al telefono riferisce alla vittima che il figlio si trova dai Carabinieri o dalla Polizia per un incidente stradale, e che c'è urgenza di reperire un cifra in denaro. La dinamica delle truffe agli anziani è più o meno sempre uguale. Ad allertare i cittadini siracusani è la Polizia di Stato di Siracusa, che in questi giorni è intervenuta più volte per truffe.

A primo sospetto è necessario contattare le forze dell'ordine.