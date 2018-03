Francofonte, sequestrati 300 chili di prodotti caseari non tracciabili

Trecento chili di prodotti caseari sono stati sequestrati il 20 marzo scorso, dai carabinieri del N.A.S. di Ragusa e dai militari della Compagnia Carabinieri di Augusta, in una rivendita di generi alimentari di Francofonte.

I prodotti, per un valore di circa 3.000 euro, non erano stati sottoposti al piano di tracciabilità, come stabilito dalla vigente normativa. I Carabinieri, inoltre, hanno informato l’Autorità Amministrativa competente per i provvedimenti da adottare nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale.