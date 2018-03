Noto, sorpresi a rubare limoni: tradotti ai domiciliari

Sono stati arrestati nella flagranza di reato per furto aggravato Sebastiano Nastasi, 44 anni, e Salvatore Toscano, 54 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due sono stati sorpresi nel bel mezzo della notte a Noto, in contrada piana Bucachemi, a raccogliere limoni in un terreno di proprietà non loro.

La refurtiva, quantificata in 500 chili di limoni, è stata restituita al legittimo proprietario. I due sono stati condotti ai domiciliari.