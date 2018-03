Siracusa, merce rubata al mercato del mercoledì

Esponeva sul suo banco di vendita al mercato del mercoledì di Siracusa merce risultata rubata.

Per questo un 51enne di Catania, che non ha saputo fornire spiegazioni sulla provenienza della merce e sull'acquisto, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per ricettazione.

In azione i Carabinieri della Stazione di Ortigia, Priolo Gargallo e i militari della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Siracusa.

I Carabinieri hanno sequestrato tutti i capi, sia maschili che femminili, dopo aver verificato che erano di specifici marchi di esclusiva vendita presso i negozi d’abbigliamento. Si tratta di 500 capi per un valore complessivo superiore ai 10 mila euro.

Identificati altre due catanesi entrambi 40enni.