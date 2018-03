Progetto Siracusa chiama in causa il Comune sulla vicenda della piscina comunale

Salubrità delle acque della piscina comunale. Dopo Salvo Baio, esponente della Direzione provinciale del Pd, interviene anche Ivan Scimonelli, Settore Sport e Turismo di Progetto Siracusa.

"Il Comune deve intervenire - scrive in una nota - pretendendo che vengano fatti i lavori necessari per ripristinare le condizioni di salubrità delle vasche. Il diritto alla salute deve avere un ruolo primario e fondamentale. Dopo il provvedimento di inibizione dell’uso della vasca grande, eccezion fatta per le attività agonistiche - conclude Scimonelli - ci chiediamo qual è la ragione per cui un agonista può allenarsi in acque non salubri, al contrario di un amatore al quale quelle stesse acque vengono vietate".