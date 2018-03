Siracusa, tentato furto in abitazione: un arresto

Dovrà rispondere di tentato furto aggravato in abitazione Carmelo Taglia, 35 anni, di Siracusa, sorpreso dalla Polizia mentre cercava di scavalcare il muro di recinzione di un'abitazione di contrada Fanusa. Gli agenti, allertati dal sistema di allarme, hanno poi effettuato una perquisizione a casa di Tagliatae hanno rinvenuto altro materiale provento di furto e delle dosi di sostanza stupefacente per uso personale. Per questo l'uomo è stato anche segnalato per possesso di stupefacenti.

I servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone balneari continueranno anche nelle prossime settimane.