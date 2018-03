Vicina alla dichiarazione di dissesto l'ex Provincia di Siracusa, l'ente affogato da centinaia di milioni di debiti

L'ex Provincia di Siracusa vicina alla dichiarazione di dissesto. La notizia circolava da qualche tempo, ma nelle ultime ore pare stia prendendo sempre più corpo.

Da quel poco che è dato sapere pare che nell'ultimo periodo commissari abbiano effettuato diverse verifiche sullo stato di indebitamento dell'ente, stimando un passivo che supera, e di molto, i 200 milioni di euro.

Ieri incontro a Palermo tra il commissario del Libero Consorzio, Carmela Floreno, e il presidente della Regione Nello Musumeci: al centro della discussione la gravità della situazione dell'ex provincia.

Dalle poche notizie che trapelano dall'ente di via Roma sarebbe in fase di preparazione la delibera per la dichiarazione di dissesto e dovrebbe tenersi un ultimo incontro fra dirigenti, commissario e segretario generale per un'ultima verifica.

Anche i sindacati, come ci conferma Franco Nardi della Funzione Pubblica della Cgil, ci conferma dei rumors sulla dichiarazione di dissesto che negli ultimi giorni si sono fatti insistenti, ma tiene a precisare che non c'è ancora nessuna comunicazione ufficiale.