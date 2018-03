Siracusa, Roy Paci autore delle musiche e attore ne 'I Cavalieri’

Roy Paci per la prima volta sul palco del Teatro greco di Siracusa. Si occuperà, infatti di comporre le musiche di scena de 'I Cavalieri’ e lo ritroveremo anche nei panni del Corifeo nell’inedito ruolo di attore.

Il musicista e trombettista originario di Augusta non vede l'ora di imbarcarsi in questa nuova avventura e affida a facebook la sua gioia e la sua vena ironica attraverso un selfie con l'attore Francesco Pannofino, scattato in occasione della presentazione ufficiale del cast il 20 marzo scorso a Roma.

Ironico anche il post che accompagna la foto: "Ecco, adesso è ufficiale: lui è il Salsicciaio e il sottoscritto il Corifeo dei "Cavalieri" di Aristofane! Nel frattempo inizio a scrivere le musiche di questa funambolica commedia diretta dal grande Giampiero Solari.

Ci vediamo dal 29 Giugno all'8 di Luglio al Teatro Greco di Siracusa".