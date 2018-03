Le Giornate del Fai di primavera a Lentini e Sortino

Sabato e domenica 24 e 25 marzo tornano le Giornate Fai di primavera con l'apertura straordinaria di tantissimi beni monumentali, 1000 in tutta Italia.

Protagonisti centinaia di siti particolari, spesso inaccessibili e che eccezionalmente potranno essere ammirati dal pubblico. La manifestazione è anche un importante evento di raccolta fondi che saranno destinati al sostegno delle attività istituzionali del Fai.

In provincia di Siracusa è prevista l'apertura della Chiesa Rupestre del Crocifisso, vicino l'area archeologica di Lentini, un luogo normalmente chiuso al pubblico, in fase di restauro grazie al censimento “I Luoghi del cuore” del Fai. E poi a Sortino l’itinerario denominato “Scopri Sortino: oltre il miele... arte e segreti”.