Siracusa, Vinciullo: "450mila euro per restauro e valorizzazione dei beni della Sovrintendenza"

La Regione Siciliana ha recepito lo stanziamento previsto nel Patto per il Sud per una somma di 450mila euro. Con questi fondi, spiega l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo, sarà fatto un lavoro di restauro, tutela e valorizzazione dei materiali storici, grafici e fotografici della soprintendenza di Siracusa

E continua: "L'’importo sarà così suddiviso: 106.140,00 euro per il 2018, 273.585,00 euro per il 2019 e 70.275,00 euro per il 2020.Si concretizza un impegno assunto già nel 2016, portato avanti per tutto il 2017, a dimostrazione che ciò che avevo detto era un fatto certo e concreto".