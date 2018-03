Siracusa, pioggia e vento forte su tutta la provincia: ultimo colpo di coda della stagione invernale?

E proprio quando sembrava di aver imboccato la strada che porta alla bella stagione, il maltempo è tornato prepotentemente protagonista.

Dalle 6 di questa mattina una pioggia battente accompagnata da un forte vento si è abbattuta su tutto il territorio in provincia di Siracusa. Inutile dire che si sono verificati i soliti disagi con strade invase dall'acqua e tombini saltati in molte parti della città con le inevitabili conseguenze per il traffico veicolare. Non sono mancate neanche le segnalazioni di mastelli della differenziata portati via dal vento alla Borgata.

Il dipartimento regionale della Protezione civile riporta per tutta la giornata di oggi allerta gialla con avviso di rischio idrogeologico per l'intera giornata con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.