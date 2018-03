Dazi: Marcegaglia, Italia rischia decine migliaia posti

"In Italia possono esserci decine di migliaia di posti di lavoro a rischio" se scattano i dazi Usa sull'acciaio Ue. "Il rischio" è che a farne le spese finirebbero per essere "i trasformatori indipendenti come noi".

E' l'allarme lanciato da Emma Marcegaglia, presidente dell'omonimo Gruppo, auspicando che "prevalga un buon risultato nelle trattative" in corso tra la commissaria Ue Cecilia Malmstroem e il segretario Usa Wilbur Ross, "senza scatenare una guerra commerciale". Parlando della proceduta Antitrust in vista dell'acquisizione di Ilva da parte di ArcelorMittal Marcegaglia, ricordando che l'Ue ha chiesto l'uscita del gruppo italiano dalla joint-venture, ha detto che i nuovi impegni presentati da Arcelor Mittal-Marcegaglia costituiscono "un pacchetto complessivo molto ampio che mi auguro possa ora andare avanti e chiudere l'operazione". Il gruppo italiano "però mantiene - ha detto - quella che per noi era la parte più strategica, il contratto di acquisto di materia prima a lungo termine".