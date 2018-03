L'Ona alla commissione regionale "Servizi Sociali e Sanitari"

Rifinanziamento del fondo di 21 milioni e mezzo da destinare alla Regione Sicilia, come previsto dalla Legge 10/2014, oltre all’introduzione di un fondo da destinare all’Ospedale Muscatello di Augusta, per l’immediata istituzione del Centro di riferimento regionale per la cura e la diagnosi, anche precoce, delle patologie derivanti dall’amianto con tutte le necessarie dotazioni, sia tecniche, sia professionali. Queste le richieste che ieri sono state reiterate davanti la VI^ Commissione regionale "Servizi Sociali e Sanitari" dall'Osservatorio Nazionale Amianto, rappresentata da Pippo Gianni, promotore della legge regionale e componente del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, oltre che da Calogero Vicario, coordinatore ONA della città di Siracusa.

Vicario, ha posto all’attenzione della Commissione l’urgenza di una azione concreta del Presidente della Regione affinché presenti l’atto di indirizzo regionale al Consiglio dei Ministri, per inoltrarlo all’Inail "di modo da garantire a tutti i lavoratori del settore del petrolchimico e delle centrali elettriche esposti all’amianto i benefici contributivi per esposizione ad amianto, ai fini del prepensionamento e/o della rivalutazione delle prestazioni pensionistiche".

Nuova audizione in commissione la prossima settimana con la convocazione dell’assessore all’Economia, Gaetano Armao, del Presidente della Protezione Civile Sicilia, e dell’assessore alla Sanità , Ruggero Razza.