Siracusa, celebrata giornata sulla sindrome di down

Siracusa ricorda la giornata mondiale della sindrome di Down: dal 14 al 16 marzo scorsi, Siracusa Città Educativa ha collaborato con l'AIPD - associazione italiana persone Down, sezione di Siracusa, incontrando alcuni alunni degli istituti comprensivi Raiti, Elio Vittorini, Paolo Orsi e Costanzo, coinvolti nel progetto di sensibilizzazione sulla sindrome Down. Oggi 21 marzo, data della celebrazione della World Down Sindrome Day, e' stata una giornata all'aperto in piazza Santa Lucia, dove alcuni istituti comprensivi della città hanno partecipato alle attività ludico - ricreative proposte dalle associazioni di volontariato della città.