Successo esterno del Siracusa, a Pagani vince 1-2

Partita vivace quella tra Paganese e Siracusa hanno giocato oggi per la 31ma giornata di campionato di serie C.

Al 2' destro di Giordano sugli sviluppi di un corner, il pallone si stampa sul palo. All' 11' brivido anche per Tomei: tiro di Cesaretti da fuori area, traversa piena.

Al 26' tentativo di De Silvestro dalla distanza, Gomis blocca in due tempi. Al 28' Tomei fa il miracolo su Cernigoi che calcia a botta sicura tutto solo in area.

Il primo tempo si chiude in parità, 0-0.

Nella seconda frazione di gioco il Siracusa passa in vantaggio al 52' con Vittorio Bernardo. Tre minuti dopo gli azzurri vanno vicinissimi al raddoppio: bolide di Giordano, Gomis vola e toglie il pallone quasi dall'incrocio dei pali. Al 58' pareggio della Paganese: destro a giro di Cesaretti al quale Tomei non arriva. Dieci minuti dopo il Siracusa torna in vantaggio con Mattia Altobelli. Al 71' due occasioni clamorose da entrambe le parti: prima Tomei è strepitoso su Cernigoi, sul capovolgimento di fronte il tiro di Scardina è deviato in angolo a Gomis battuto. Al 78' Siracusa vicino al terzo gol: Gomis riesce a mandare in angolo il pallone calciato da Calil. Al 92', in pieno recupero, Mazzocchi solo davanti a Gomis colpisce bene: grande intervento del portiere avversario.