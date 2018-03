Patto di amicizia tra Siracusa e la città tedesca di Würzburg

Il sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, e quello della città tedesca di Würzburg, Christian Schuchardt, firmeranno lunedì 26 marzo un Patto di amicizia viatico per relazioni stabili tra le due città in chiave culturale, economica e di condivisione di buone pratiche. La sottoscrizione avverrà nel salone “Paolo Borsellino” di palazzo Vermexio alle 11 e sarà presente per il Comune anche l'assessore alle Attività produttive, Dario Tota.

Nella città tedesca vive una grossa comunità di italiani e sono stati proprio due emigrati siciliani oggi consiglieri comunali, Emanuele La Rosa e Antonio Pecoraro, dopo una visita in città, ad avviare i contatti con Siracusa per la firma del Patto di amicizia.

La delegazione straniera sarà guidata dal sindaco Schuchardt e composta da 15 persone. Nel corso della loro permanenza gli ospiti visiteranno i principali siti di interesse storico e culturale, si recheranno al museo “Paolo Orsi” ed assisteranno ad un concerto pasquale, organizzato in loro onore, del Coro polifonico “Giuseppe de Cicco” con brani letti dall'attrice Bibi Bruschi. Direttrice del coro è Maria Carmela De Cicco, le musiche saranno eseguite da Cunegonda De Cicco, all'organo, e Carmelo Fede, alla tromba.