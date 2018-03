Rosolini, intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine

Proseguono i controlli, diurni e notturni, da parte delle Forze del’ordine a Rosolini dopo quanto deciso nel corso dell’incontro del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in Prefettura del 14 marzo scorso.

Oggi è stata cinturata la cittadina con posti di controllo di persone e mezzi da parte degli Agenti di Polizia del Commissariato di Pachino e dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale di Catania. Controlli anche da parte di Agenti in borghese con auto civetta.

"La presenza degli uomini delle Forze del’ordine per le vie cittadine - afferma il sindaco Corrado Calvo - è un elemento di sicurezza e tranquillità per tutti".