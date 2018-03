Siracusa, più sportelli per attivare la tessera sanitaria

Incrementati gli sportelli e gli operatori in diversi comuni della provincia di Siracusa abilitati all’attivazione della tessera sanitaria. Così facendo si potrà accedere al fascicolo sanitario elettronico e consultarne i documenti sanitari da casa.

Ne dà notizia il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta. Per l’attivazione della tessera sanitaria occorre presentarsi ad uno sportello abilitato con la tessera sanitaria ed un documento di identità in corso di validità e comunicare un indirizzo email cui inviare la seconda parte dei codici Pin e Puk mentre la prima parte verrà consegna al momento dell’attivazione.

Per i minori l’attivazione dovrà essere effettuata da un genitore o tutore. Per utilizzarla occorre un computer con lettore di smart card correttamente installato e connesso ad internet.

Gli sportelli abilitati in provincia di Siracusa sono presenti nei Poliambulatori di Siracusa, Lentini, Francofonte, Augusta, Melilli, Noto, Avola, Pachino e Rosolini.

Con la tessera sanitaria abilitata, inoltre, è possibile accedere ai portali dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps, di Equitalia, e, per quanto attiene ai servizi sanitari, da quest’anno i cittadini possono autocertificare online l’esenzione ticket per condizione economica senza necessità di recarsi agli sportelli Asp.