Siracusa, partita la campagna di ascolto di #camaffari

Partito questa mattina, a Bosco Minniti, il tour dei #panchinari del movimento civico “Prossima”. La campagna di ascolto #camaffari che vuole raccogliere idee e suggerimenti delle persone.

"Iniziamo dai quartieri – ha detto Valeria Troia - Sarà un incontro in cui ci divideremo per gruppi e analizzeremo le criticità e le carenze dei quartieri in cui viviamo".

Per sabato, invece, a partire dalle 16, un nuovo appuntamento in via Piave 122. L’altro appuntamento è fissato per mercoledì 28 marzo, a partire dalle 18 per discutere del Piano strategico del turismo.