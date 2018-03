Siracusa, Vinciullo: "Le periferie come il centro storico"

Il recupero e la riqualificazione delle aree urbane fra la Mazzarona e via Italia, con il potenziamento della scuola di via Algeri e la riapertura di quella di via Italia al centro degli interventi programmatici della futura Amministrazione Comunale. Questo quanto sostiene Vincenzo Vinciullo che aggiunge anche il risanamento e il recupero degli alloggi popolari, l’ammodernamento e il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’utilizzo delle palestre scolastiche per favorire l’inserimento dei soggetti svantaggiati o diversamente abili

"Tutto questo - spiega - attingendo ai finanziamenti europei, nazionali e regionali, per rendere quanto più vivibile possibile un quartiere che merita la stessa attenzione di tutti i rimanenti della città".