Siracusa, riparte il progetto Icaro della Polizia stradale

Arriva anche quest'anno l'appuntamento con il progetto Icaro a Siracusa.

Da oggi e fino al 23 marzo, proiezione del film Young Europe, al Cinema Vasquez, rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Alla proiezione saranno presenti gli attori che compongono il cast del film.

L’11 e il 12 aprile, sempre al cinema Vasquez, andrà in scena “17 Minuti”, la pièce teatrale destinata, per format e contenuti, agli alunni della scuola secondaria di secondo grado.

Il 18 e 19 aprile, invece, il palco dello stesso teatro ospiterà “Icaro Junior” uno spettacolo studiato per gli allievi della scuola primaria.

Infine dal 22 al 25 maggio, in largo XXV Luglio, per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, ci sarà il “Parco mobile della sicurezza stradale”.

Al progetto Icaro 2018 hanno già aderito oltre 60 istituti di tutta la provincia, di ogni ordine e grado, con la partecipazione di circa 10mila studenti.