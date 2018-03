Siracusa, in pochi giorni arrestata 2 volte per furto in negozi

In pochi giorni viene arrestata due volte per furto aggravato e danneggiamento aggravato. Si tratta di una 41enne di Priolo, Elena Maffei.

La donna è stata sorpresa dalla titolare di un negozio di abbigliamento, in Ortigia, a Siracusa, mentre tentava di rubare capi di abbigliamento indossandone alcuni e strappando via le placche antitaccheggio da altri.

Da qui il nuovo arresto e la restrizione ai domiciliari.