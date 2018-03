Ferla, la quinta edizione della mostra “La luce dell’Onestà”

Sarà visitabile dal 22 marzo al 2 maggio, la mostra “La luce dell’Onestà”, arrivata alla quinta edizione, e nata dalla sinergia tra la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e il sindaco, Michelangelo Giansiracusa.

Negli spazi messi a disposizione saranno esposti un consistente numero di reperti archeologici sequestrati dai Militari della Guardia di Finanza, già a partire dal 1963, e che sono rimasti conservati fino ad oggi nei depositi della Soprintendenza.

Saranno esposti un centinaio di oggetti tra gli oltre 480 definitivamente consegnati alla Soprintendenza dopo la conclusione dell’iter amministrativo-giudiziario seguito proprio alle operazioni di sequestro. Tra i reperti in metallo si annoverano quattro strigili in bronzo, una ventina di monete in parte usurate sulla superficie e delle quali non è facilmente possibile riconoscere la zecca di provenienza.

L'inaugurazione giovedì alle 11 al Centro sportivo olistico Comunale di Ferla.