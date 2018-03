Siracusa, cambio viabilità in via Franca Maria Gianni e in via Lentini

Cambiamenti di viabilità in via Franca Maria Gianni e in via Lentini per consentire interventi di sistemazione stradale.

Dal 22 marzo al 2 aprile, in via Franca Maria Gianni, nel tratto interposto tra via Carlentini e via Lentini, restringimento della carreggiata e senso unico di marcia con direzione viale Santa Panagia. I veicoli provenienti da viale Santa Panagia, all’intersezione con via Lentini, dovranno svoltare a sinistra su quest’ultima, proseguendo poi su via Buscemi e su via Carlentini per raggiungere via Franca Maria Gianni con direzione Catania. Su via Carlentini, all’intersezione con via Franca Maria Gianni, sarà consentita la svolta sia a destra che a sinistra.

Dal 3 al 15 aprile in via Lentini, nel tratto interposto tra via Franca Maria Gianni e via Buscemi,interdizione al transito, eccetto per i residenti che potranno percorrerla in entrambi i sensi di marcia. I veicoli provenienti da via Franca Maria Gianni, all’intersezione con via Lentini dovranno proseguire su viale Santa Panagia. I veicoli provenienti da viale Santa Panagia, all’intersezione con via Lentini, dovranno proseguire su via Franca Maria Gianni.