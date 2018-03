Priolo, si dimette la consigliera Giusy Valenti

Si dimetta la consigliera Giuseppina Valenti, che proprio pochi giorni fa aveva annunciato di essere candidata a sindaca per le prossime elezioni amministrative del Comune di Priolo Gargallo.

"Ritengo a mio vantaggio l’attuale posizione di visibilità politica occupata" - ha argomentato l'ex consigliera.

Una donna dichiaratamente e apertamente schierata accanto all'ex sindaco Antonello Rizza, una delle poche a tirare le difese di quest'ultimo e tra le prime a criticare i consiglieri dimissionari dopo la notizia bomba del guazzabuglio di Rizza, nell'ottica di provare a portare avanti l'azione amministrativa di Priolo.

Con un passato di centrodestra, adesso però potrebbe sterzare verso una lista civica, così come si evince da un recente comunicato stampa dove si annuncia "l’adesione ad un progetto che vedrà la scuola, lo sport, il decoro della nostra città, le politiche giovanili, sociali e del lavoro quali obiettivi principali per il rilancio del nostro amato paese".