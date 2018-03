Carlentini, va dai domiciliari al carcere per stupefacenti

Gli vengono sospesi i domiciliari e viene rinchiuso in carcere, a Brucoli. Si tratta di Sebastiano Massimo Romano, 50 anni, di Lentini.

L'uomo era sottoposto alla detenzione domiciliare da ottobre 2017 per reati in materia di stupefacente; il 18 febbraio nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di stupefacente oltre che di materiale per il confezionamento delle sostanze vietate.