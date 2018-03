Avola, i Nas sequestrano 201 ovini per irregolarità

Nas e Carabinieri proseguono le loro operazioni di controllo negli allevamenti all'interno del comune di Avola, dal punto di vista igienico-sanitarie.

In uno dei vari ovili controllati, sono state riscontrate irregolarità nella normativa di settore che hanno portato ad elevate sanzioni amministrative per un totale di 70.000€ ed al sequestro sanitario di 201 ovini caprini per la mancata identificazione ed iscrizione alla banca dati nazionale del bestiame.