Siracusa, aveva una serra di marijuana in casa: arrestato

Finisce a Cavadonna con l'accusa di coltivazione illegale di marijuana. Si tratta di Daniele Fazio, 31 anni siracusanno, sottoposto agli arresti domiciliari.

Nel corso di un normale controllo nell’abitazione in uso a Fazio, i Carabinieri hanno trovato una stanza al piano rialzato, adibita a vera e propria serra con 21 vasi di plastica contenenti altrettante piante di marijuana dell’altezza media di 80 centimetri, fertilizzante di vario genere e un nebulizzatore a spalle per annaffiarle.

Piante e materiale per la coltivazione sono stati posti sotto sequestro, Fazio, è stato arrestato.